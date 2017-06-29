"Тачки закипают": на Бориспольской трассе образовалась многокилометровая пробка
17:05, 29 июня 2017Происшествия
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Автомобили двигаются со скоростью 20 км в час из-за ДТП возле села Пролиски.
ДТП произошло на подъезде к Киеву / фото facebook.com/sharikgt
На трассе Киев-Борисполь за ДТП образовалась большая, многокилометровая пробка.
Об этом сообщил журналист Рауль Чичалава на своей странице в Facebook.
«Киев – Борисполь. Полный коллапс. Где-то впереди ДТП. Пробища многокилометровая, закипают тачки, электромобили с открытыми окнами, экономят искру», – говорится в сообщении.
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По данным сервиса «waze.com», на Бориспольской трассе из-за ДТП автомобили движутся со скоростью 20 км в час.
На окраине Киева образовась многокилометровая пробка / Скриншот
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