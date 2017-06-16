В Киеве из-за смертельного ДТП парализован мост Патона (фоторепортаж)

Мост Патона в столице парализован из-за смертельного ДТП, произошедшего ночью.

Предварительно, водитель фуры Scania, по версии оперативно-следственной группы, осуществлял разворот через двойную сплошную к правому берегу. В левом встречном ряду в заднюю часть прицепа на скорости врезается Porsche Cayenne регистрации Приднестровья. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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По официальной информации, погиб не водитель, а пассажир. Водитель Porsche был в сознании, получил множественные травмы, госпитализирован. В настоящее время его жизнь вне опасности.

Сообщается, что гражданская жена погибшего пассажира (сидела сзади справа) не получила тяжелых травм и отказалась от госпитализации.

По еще одной версии, якобы водитель Porsche догнал молоковоз.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии. На месте работали спасатели ГСЧС. "Пробка с левого на правый берег!" - говорится в сообщении.