На Тернопольщине люди 45 минут перекрывали международную трассу (фото)

В Тернопольской области люди 45 минут перекрывали международную трассу, требуя оперативного расследования убийства 17-летней девушки в поселке Вишневец.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сегодня в 8.00 около 50 человек вышли на трассу, которая проходит через поселок на Ривне, и непрерывно переходили дорогу, тем самым блокируя проезд транспорта.

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Часть автомобилей объезжала заблокированной участок со стороны Кременца, другие пытались проехать полевыми дорогами. В то же время немало транспорта стояло в пробке, ожидая разблокирования трассы.

Местные жители требовали от полиции срочного раскрытия убийства 17-летней девушки. Люди утверждали, что правоохранители недостаточно прилагают усилия для поиска убийцы.

На место акции выезжал руководитель ГУ Нацполиции в области Александр Богомол. Он объяснил людям, что любые детали по раскрытию убийства разглашать правоохранители не имеют права, поскольку это может повредить следствию.

Он также встретился с семьей убитой девушки и заверил, что полиция делает все возможное, чтобы виновные были наказаны. «Семья будет иметь доступ к ходу расследования, и ей в первую очередь сообщать все детали дела», - сказал Богомол.

Как сообщал УНИАН, тело девушки обнаружили в пгт Вишневец 26 июня на обочине дороги. Установлено, что погибла она в результате проникающего ножевого ранения в область сердца. Судмедэксперты установили, что 17-летнюю девушку перед убийством изнасиловали.