Опубликовано фото погибшего в результате теракта офицера ГУР

В результате взрыва автомобиля сегодня в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал. УНИАН получил фотографии погибшего офицера.

Происшествие квалифицировано как террористический акт. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве на углу улиц Соломенская и Алексеевская сегодня, 27 июня, утром взорвался автомобиль "Мерседес", погиб водитель.

Позже в МВД сообщили, что при взрыве автомобиля сегодня в Киеве погиб военнослужащий. Кроме того, правоохранители считают, что автомобиль чиновника ГУР Министерства обороны Максима Шаповала взорвался из-за заложеного взрывного устройства.