В Киеве мощный взрыв уничтожил автомобиль, водитель погиб (фото, видео)

09:32, 27 июня 2017
Происшествия
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СМИ сообщают об одном погибшем и двух пострадавших.

Инцидент произошел в районе перекрестка улиц Соломенской и Механизаторов /

В Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль. В результате происшествия погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

На место выехали /

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На месте инцидента работают полицейские, медики, пожарные. Движение транспорта по улице перекрыли.

Вибух у Києві /

"Мерседес" взорвался на ходу. В момент взрыва водитель находился в салоне. Части автомобиля разлетелись по периметру 100 метров и задели другие авто. На месте скорая и спасатели ГСЧС. Пытаются освободить водителя. Предварительно, погиб один человек. Двое пострадавших", - пишет dtp.kiev.ua.

Пользователи соцсетей предполагают, что в авто могла взорваться бомба, ведь взрывной волной сорвало даже крышу легковушки. Также отмечают, что мощный взрыв был слышен чуть ли не во всем микрорайоне. 

"Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва. Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос о его правовой квалификации", - резюмируется в сообщении полиции.

Напомним, вчера автомобиль взорвался на столичном Виноградаре.

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