Расследованием взрыва автомобиля в Киеве займется военная прокуратура - Матиос

Взрыв автомобиля сегодня в Киеве, в результате которого погиб офицер Минобороны, будет расследовать Главная военная прокуратура, сообщил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПоявилось видео с места взрыва автомобиля в Киеве«Решением (постановлением) генпрокурора уголовное производство по факту совершения сегодняшнего теракта в отношении офицера Минобороны передано для расследования в Главную военную прокуратуру», - заявил он.

Кроме того, Матиос выразил соболезнования семье погибшего военного.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на углу улиц Соломенская и Алексеевская сегодня, 27 июня, утром взорвался автомобиль «Мерседес», погиб водитель.

На месте работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи «скорой» и спасатели. Устанавливаются причины и обстоятельства взрыва.

Позже в МВД сообщили, что при взрыве автомобиля сегодня в Киеве погиб военнослужащий, а происшествие квалифицировано как теракт.