В авто полковника разведки заложили взрывчатку - МВД
Тип взрывного устройства и его мощность будут установлены после того, как проведут первичные следственные действия на месте взрыва.
Правоохранители считают, что автомобиль чиновника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала взорвался из-за заложеного взрывного устройства. Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на месте взрыва, передает "Украинская правда".
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"По той картине преступления, которая есть сейчас, очевидно, сработало взрывное устройство. Какое устройство, какой мощности – самодельное или стационарное, будет установлено после того, как будут проведены сейчас первичные следственные действия на месте преступления", - отметили в МВД.
Кроме того, корреспондент канала "112 Украина" по состоянию на 12:25 сообщила, что через почти 5 часов после взрыва с места происшествия забрали останки погибшего.
Как сообщал УНИАН ранее, в Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль. В результате происшествия погиб водитель.
СМИ сообщили, что в результате взрыва автомобиля погиб начальник резерва ГУР Минобороны Максим Шаповал.