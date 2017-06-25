Жуткое ДТП в Киеве: авто несколько раз перевернуло в воздухе на высоте 2 метров (фото)

В столице на Большой Кольцевой дороге произошла серьезная авария, в результате которой пострадали два человека.

Отмечается, что водитель автомобиля Mitsubishi Lancer на высокой скорости не справился с управлением, вылетел с дороги на зеленую зону, разделяющую потоки движения автомобилей в противоположных направлениях, и врезался задом в столб, сообщают Стражи.Эспрессо.

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Перед этим автомобиль подбросило, и он врезался в столб на высоте 2 метра. От удара машину перевернуло на крышу и она продолжила движение, перекувыркнувшись несколько раз. Также от обломков аварийного авто несколько машин получили незначительные повреждения.

В результате ДТП пострадали водитель и его пассажирка, на вид им около 20 лет. На место аварии прибыл отец водителя, у которого случился нервный срыв - он начал бить поврежденную машину и бросаться на полицейских.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в ДТП в Белоцерковском районе погиб депутат Киевского областного совета Борис Панченко.