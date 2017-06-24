В ДТП на Киевщине погибли три человека, среди них - депутат облсовета (фото, видео)

В ДТП в Белоцерковском районе погиб депутат Киевского областного совета Борис Панченко. Об этом сообщил губернатор Киевщины Александр Горган на своей странице в Facebook.

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По его словам, произошло лобовое столкновение и возгорание автомобилей. В этом ДТП погибли 3 человека, еще 1 пострадал.

Об этом же событии сообщили на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

"На трассе Белая Церковь – Володарка вблизи села Малая Вильшанка столкнулись автомобиль "Hyundai Sonata" и "Ford", после столкновения "Hyundai" сразу же вспыхнул", - сказано в сообщении.

По словам очевидцев, оба водителя двигались со скоростью более 100 км/час.

Видеозапись момента после столкновения опубликовала в "Фейсбуке" пользователь Виктория Шипко.