В ДТП на Киевщине погибли три человека, среди них - депутат облсовета (фото, видео)
Произошло лобовое столкновение, машины загорелись.
В ДТП в Белоцерковском районе погиб депутат Киевского областного совета Борис Панченко. Об этом сообщил губернатор Киевщины Александр Горган на своей странице в Facebook.
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По его словам, произошло лобовое столкновение и возгорание автомобилей. В этом ДТП погибли 3 человека, еще 1 пострадал.
Об этом же событии сообщили на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.
"На трассе Белая Церковь – Володарка вблизи села Малая Вильшанка столкнулись автомобиль "Hyundai Sonata" и "Ford", после столкновения "Hyundai" сразу же вспыхнул", - сказано в сообщении.
По словам очевидцев, оба водителя двигались со скоростью более 100 км/час.
Видеозапись момента после столкновения опубликовала в "Фейсбуке" пользователь Виктория Шипко.