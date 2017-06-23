"Ноги водителя по колени в рваных ранах, резаных": очевидец о взрыве джипа в центре Киева (видео)

Во время взрыва внедорожника Toyota Land Cruiser в центре Киева 23 июня пострадал водитель, который находился в авто.

Об этом рассказала Ольга Мохненко, которая стала очевидцем инцидента, передает ТСН. Женщина находилась примерно в 150 м от машины, когда та взорвалась.

"Я услышала очень громкий взрыв. Потом обернулась, подошла ближе. Передняя часть машины загорелась, но долго не горела. Она загорелась и погасла", - рассказала Ольга.

Сразу после взрыва из авто вышел водитель. "Он пытался куда-то позвонить, стоял на ногах, а потом потерял сознание и его уже люди приводили в чувство", - добавила очевидица.

Читайте такжеРазборки из-за дачи в Севастополе: СМИ узнали, кто находился внутри взорванного в центре Киева джипа

По словам женщины, водитель чувствует себя нормально, но в результате инцидента он получил повреждения ног.

"Пострадавший мужчина чувствует себя нормально, там больше шока было. И ноги по колени в рваных ранах, резаных", - рассказала Ольга.

На месте происшествия собралось много мужчин. Один из них был похож на местного охранника, заметила Ольга. Он узнал машину, которая взорвалась, и рассказал, что ее водитель живет неподалеку.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в автомобиле в Шевченковском районе Киева был травмирован мужчина 1970 г. р.