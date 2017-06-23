В центре Киева взорвался внедорожник

11:34, 23 июня 2017
Происшествия
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Обстоятельства взрыва неизвестны.

Фото facebook.com/marina.zgarda

В центре Киева около 10:40 23 июня взорвался внедорожник Toyota. Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналистка Марина Згарда.

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Взрыв произошел на пересечении улиц Полтавской и Тургеневськой в Шевченковском районе.

Как видно на фото, взрыв не сильно повредил автомобиль. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и полиция.

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Теги: #Киев