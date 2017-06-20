В Киеве на станции скоростного трамвая "Ромена Роллана" горел торговый павильон
Во время пожара никто не пострадал.
В Киеве на станции скоростного трамвая "Ромена Роллана" загорелся торговый павильон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.
Сообщение о возгорании торгового павильона на ул. Ромена Роллана поступило спасателям 20 июня в 00:50.
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Когда на место происшествия прибыли пожарные Святошинского района, стало известно, что загорелась облицовка стены с внешней стороны павильона, огонь распространился также на крышу здания. В 2:11 спасатели ликвидировали пожар, в результате которого сгорело и было разобрано 50 кв. м кровли и наружной стены.
К ликвидации пожара были привлечены 2 пожарных автомобиля и 10 чоловк личного состава. Ни один человек во время пожара не пострадал.
Причины возгорания установит следствие.
Как сообщал УНИАН, в Киеве сгорел микроавтобус, пострадал один человек.