В Киеве на станции скоростного трамвая "Ромена Роллана" горел торговый павильон

В Киеве на станции скоростного трамвая "Ромена Роллана" загорелся торговый павильон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

Сообщение о возгорании торгового павильона на ул. Ромена Роллана поступило спасателям 20 июня в 00:50.

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Когда на место происшествия прибыли пожарные Святошинского района, стало известно, что загорелась облицовка стены с внешней стороны павильона, огонь распространился также на крышу здания. В 2:11 спасатели ликвидировали пожар, в результате которого сгорело и было разобрано 50 кв. м кровли и наружной стены.

К ликвидации пожара были привлечены 2 пожарных автомобиля и 10 чоловк личного состава. Ни один человек во время пожара не пострадал.

Причины возгорания установит следствие.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сгорел микроавтобус, пострадал один человек.