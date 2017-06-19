В Киеве сгорел микроавтобус, есть пострадавший (фото)

15:33, 19 июня 2017
Происшествия
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Огонь вспыхнул в моторном отсеке автомобиля.

Водитель міркоавтобуса пытался самостоятельно потушить пожар / фото facebook.com/MNSKyiv/

В Киеве в Подольском районе на ул. Электриков произошел пожар в микроавтобусе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Facebook.

Сообщается, что огонь вспыхнул в моторном отсеке автомобиля "Volkswagen T4". Пожарные ликвидировали возгорание.

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facebook.com/MNSKyiv/

"В результате пожара, водитель автомобиля, который до приезда спасателей пытался самостоятельно потушить пожар, получил ожоги кожи правой руки, после чего обратился за помощью к врачам скорой медицинской помощи от дальнейшей госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

facebook.com/MNSKyiv/

Как сообщал УНИАН ранее, в Запорожье сгорел трамвай. Это произошло на остановке городского транспорта Базарная. Информация о пожаре в трамвае поступило в 12.00 в Службу спасения. Пассажиры, которые находились внутри, вышли самостоятельно до прибытия подразделений ГСЧС. Никто из них не пострадал.

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Теги: #сгорел автобус#в Киеве сгорел автобус