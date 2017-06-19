На Харьковщине задержали шестерых подозреваемых в серии вооруженных нападений (видео)

На Харьковщине по подозрению в совершении ряда вооруженных разбойных нападений задержали организованную преступную группу в составе шести человек. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, участники банды в возрасте от 22 до 47 лет, причастные к разбоям в нескольких регионах Украины, были задержаны сегодня утром, 19 июня, сотрудниками полиции, спецназовцами Харьковского КОРД под процессуальным руководством прокуратуры области.

Читайте такжеВ центре Львова джип въехал в толпу и перевернулся, один человек погиб (фото)По данным полиции, следственные действия в отношении членов банды велись почти полгода. Впервые в поле зрения оперативников злоумышленники попали в начале 2017 года.

В частности, на Рождество трое из членов банды с оружием и в масках ворвались в квартиру харьковчанина и, пытая его на глазах у собственного ребенка, завладели ценным имуществом и скрылись.

Вр. и. о. заместителя начальника управления уголовного розыска Александр Глущенко отмечает, что главарем банды был известный в криминальной среде 42-летний уроженец Донецкой области, который в 1996 году был приговорен к 15 годам тюрьмы за убийство двух правоохранителей.

В течение нескольких лет после освобождения он создал преступную группу, участники которой занимались разбоями.

Сегодня во время реализации оперативных материалов все злоумышленники были задержаны. Во время обысков изъяты два пистолета, один с глушителем, ювелирные украшения и золото, деньги и ценные вещи.

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют задержанных к совершению аналогичных преступлений по всей стране.