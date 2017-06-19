Военнослужащий пытался скрыть последствия совершенного им ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик

В Ивано-Франковской области военнослужащий совершил ДТП, погиб 10-летний мальчик.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

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«18 июня сотрудниками правоохранительных органов Ивано-Франковской области задержан военнослужащий одной из воинских частей Вооруженных сил Украины старший солдат Б. по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 10-летний мальчик. Также военнослужащий подозревается в попытке скрыть последствия ДТП», - сообщили в Минобороны.

По факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Приказом командира воинской части назначено служебное расследование, по итогам которого в отношении военнослужащего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.