В Одессе взорвалось здание Министерства обороны (фото)

В Одессе в ночь на 18 июня произошел масштабный пожар в здании, принадлежащем Министерству обороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 1.08 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога произошло возгорание в нежилом здании.

К месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что горит крыша, чердачные помещения и 3-й этаж здания.

«Во время ликвидации пожара произошел взрыв газового баллона, который находился в здании. Пожар в 2.44 локализован и в 3.38 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем повреждена крыша здания на общей площади 300 кв. метров», - отметили в главке.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 14 единиц техники и 52 человека личного состава.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, вышеназванное 3-этажное здание, находящееся по Фонтанской дороге,14, принадлежит Минобороны и сейчас находится на реконструкции.

По некоторым данным, здесь планируется разместить, в том числе, штаб Военно-морских сил. Ранее в здании располагался один из факультетов института Сухопутных войск.

В пресс-центре командования Военно-морских сил ЧП пока не комментируют.