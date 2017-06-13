На третьем энергоблоке ЧАЭС произошло задымление

Во вторник днем на третьем энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошло задымление. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Читайте такжеЖитомирские пограничники задержали в Чернобыльской зоне двух сталкеров-иностранцев"В 15:57 13.06.2017 получена информация о задымлении помещения №509 блока №3 ЧАЭС. В 16:00 задымление ликвидировано с помощью работников ГСЧС", - говорится в сообщении.

Радиационный фон в помещениях блока №3 и площадки ЧАЭС не изменился.