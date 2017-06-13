На третьем энергоблоке ЧАЭС произошло задымление
21:12, 13 июня 2017Происшествия
1777 0
На радиационный фон инцидент не повлиял.
Иллюстрация REUTERS
Во вторник днем на третьем энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошло задымление. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
Читайте такжеЖитомирские пограничники задержали в Чернобыльской зоне двух сталкеров-иностранцев"В 15:57 13.06.2017 получена информация о задымлении помещения №509 блока №3 ЧАЭС. В 16:00 задымление ликвидировано с помощью работников ГСЧС", - говорится в сообщении.
Радиационный фон в помещениях блока №3 и площадки ЧАЭС не изменился.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter