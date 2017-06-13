В Харькове пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть раненый

В Харькове в районе пересечения улиц Льва Ландау и улицы Ньютона вечером 12 июня произошла стрельба. Правоохранители задержали мужчину, который предположительно открыл стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова.

Вызов поступил правоохранителям около 20.00.

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На место прибыли несколько экипажей. Полицейские увидели мужчину, который по ориентировке был похож на вероятного злоумышленника. Неизвестный заметил правоохранителей и сразу начал убегать, при этом выбросив пистолeт.

Патрульные задержали беглеца. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу.

Со слов очевидцев правоохранители выяснили, что перед этим между неизвестными возник конфликт, в результате которого был госпитализирован мужчина.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

При этом местное издание 057.ua со ссылкой на слова очевидцев сообщает, что пьяный харьковчанин разгуливал по району с травматическим пистолетом и угрожал прохожим.

В какой то момент злоумышленник открыл стрельбу. В результате выстрелов был ранен прохожий. Его увезла "скорая" помощь.

Как сообщал УНИАН, ранее под Киевом на Одесской трассе произошел конфликт со стрельбой.