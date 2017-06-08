В Харькове взяли под стражу депутата облсовета, подозреваемого в стрельбе в Ольшанах

В Харькове суд взял под стражу депутата Харьковского областного совета от партии «Видродження» Алексея Литвинова, которого подозревают в причастности к смертельному конфликту с ромской общиной в поселке Ольшаны.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 8 июня, принял Апелляционный суд Харьковской области по жалобе представителей прокуратуры.

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Апелляционный суд отменил решение Дергачевского районного суда Харьковской области, которым Литвинову была определена мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета с 22.00 до 6.00.

Новым постановлением суд решил применить в отношении Литвинова меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования - до 30 июня включительно.

Как сообщал УНИАН, 16 мая в поселке Ольшаны в Харьковской области в результате драки и перестрелки между местной ромской общиной и другими жителями села четверо мужчин с ранениями были доставлены в районную больницу, 50-летний пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

По данным прокуратуры, трое активных участников схватки - местных жителей 1965, 1974, 1979 годов рождения - были задержаны. Один из них - депутат областного совета от партии «Видродження».

Досудебное расследование проводится по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.

Всем трем подозреваемым суд первой инстанции 19 мая избрал меру пресечения в виде частичного домашнего ареста с 22:00 до 6:00. Прокуратура обжаловала эти решения, после чего Апелляционный суд Харьковской области взял двух причастных к конфликту под круглосуточный домашний арест.