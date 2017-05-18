Стрельба в Ольшанах: для патрулирования улиц вывели спецназ

В поселок Ольшаны, где ранее произошла драка со стрельбой, в результате которой погиб один человек и трое получили ранения, ввели спецназ. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

"Действительно, патрулируют, в том числе и бойцы батальона особого назначения, на подъездах к поселку выставлены кордоны из числа групп быстрого реагирования патрульной полиции. Всего задействовано более полусотни правоохранителей", - сообщила спикер полиции.

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По ее словам, ситуация на месте под контролем.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области в результате драки с применением оружия между жителями поселка Ольшаны погиб один человек, огнестрельные ранения получили еще трое людей. Инцидент произошел между группой граждан на почве длительного бытового недоразумения.