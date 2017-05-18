Стрельба в Ольшанах: для патрулирования улиц вывели спецназ

09:45, 18 мая 2017
Происшествия
2065

Улицы патрулируют бойцы батальона особого назначения, а на подъездах к поселку выставлены кордоны из числа групп быстрого реагирования патрульной полиции.

На подъездах к поселку выставлены кордоны из числа групп быстрого реагирования патрульной полиции / Фото УНИАН

В поселок Ольшаны, где ранее произошла драка со стрельбой, в результате которой погиб один человек и трое получили ранения, ввели спецназ. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

"Действительно, патрулируют, в том числе и бойцы батальона особого назначения, на подъездах к поселку выставлены кордоны из числа групп быстрого реагирования патрульной полиции. Всего задействовано более полусотни правоохранителей", - сообщила спикер полиции.

Читайте такжеНе менее трех человек пострадали в результате стрельбы во Франции

По ее словам, ситуация на месте под контролем.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области в результате драки с применением оружия между жителями поселка Ольшаны погиб один человек, огнестрельные ранения получили еще трое людей. Инцидент произошел между группой граждан на почве длительного бытового недоразумения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #стрельба в Ольшанах#стрельба вХарьковской области#спецназ в Ольшанах