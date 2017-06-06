Покушение на Осмаева и Окуеву в Киеве: киллеру объявили о подозрении, он в больнице

Злоумышленнику, который пытался убить добровольцев АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, объявили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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"Сейчас подозреваемый, который также получил ранения, находится в одной из столичных больниц под усиленной охраной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются обстоятельства и мотивы этого преступления, продолжается и находится на контроле прокуратуры города Киева.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.