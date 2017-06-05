"Скоро снова буду в строю": Осмаев рассказал о своем состоянии после покушения
1 июня в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.
Экс-командир международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев надеется на быстрое восстановление после покушения и поблагодарил всех, кто переживал за него.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Благодарю всех, кто переживал. Был момент, когда казалось, что пришло время встретиться с дорогими друзьями, отдавшими жизни, защищая родину, будь то на Кавказе или в Украине. Но Всевышний распорядился иначе, и земные ангелы из медиков Киева залечили так, что чуть ли не лучше, чем раньше :) так что на зло врагам, скоро снова буду в строю, даст Бог», - отметил Осмаев.
Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.
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«Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.
Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.
Окуева сообщала, что у ее мужа в результате ранения повреждена печень, легкие, разорвана диафрагма.
Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападавшего «агентом российских спецслужб». По данным Геращенко, человек был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича.
3 июня в прокуратуре Киева сообщили, что 58-летнему нападавшему объявлено о подозрении. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.