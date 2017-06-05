В Харькове мужчина с пистолетом ограбил кредитный союз

В Харькове неизвестный с пистолетом совершил ограбление кредитного союза, похитив более 16 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, вчера, 4 июня, около 13:00 в помещение кредитного учреждения в переулке Амурском в Киевском районе Харькова зашел неизвестный. Угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет, забрал более 16 тыс. грн.

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С места происшествия оперативники изъяли вещественные доказательства.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

Напомним, ранее в центре Киева мужчина с оружием ограбил банк.