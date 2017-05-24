В центре Киева мужчина с оружием ограбил банк (фото)

20:53, 24 мая 2017
Происшествия
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Совершив несколько выстрелов в потолок, злоумышленник забрал 285 гривень.

Иллюстрация / REUTERS

В Печерском районе Киева злоумышленник с оружием ограбил банк на 285 гривен. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

«Совершив несколько выстрелов в потолок, злоумышленник забрал 285 гривен. На месте работают правоохранители», - написала она.

По словам Блищик, сообщение о неизвестном с оружием в банковском отделении на ул. Ивана Кудри в дежурную часть полиции Киева поступило в 16:45. Информацию предоставил диспетчер частной охраны.

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Сведения о происшествии зарегистрированы. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

В результате ограбления никто не пострадал.

Приметы злоумышленника переданы всем патрульным и оперативным сотрудникам. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, в центре Николаева возле банка произошел мощный взрыв.

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