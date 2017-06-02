СМИ сообщили имя россиянина, которого пытались похитить и вывезти в РФ

Задержанные злоумышленники за 17 млн долларов пытались похитить и вывезти в РФ владельца Обуховского картонного комбината Владимира Крупчака.

Об этом сообщает «РБК Украина» со ссылкой на собственные источники в ГПУ.

"Владелец Обуховского картонного комбината Владимир Крупчак, он раньше в России владел Архангельским ЦБК. А потом у него была корпоративная война с Дерипаской (российский миллиардер Олег Дерипаска, - ред.) и он сбежал в Украину", – сообщили источники.

Владимир Крупчак родился в России, окончил Архангельский государственный медицинский институт. Крупчак работал на руководящих должностях в ООО ПКП "Титан" - диверсифицированный региональный холдинг с четырьмя ключевыми бизнес-направлениями: лесозаготовительным, деревообрабатывающим (ЗАО "Лесозавод-25", ОАО "Архангельский ЛДК-3"), недвижимость ("Титан-Девелопмент", ТРК "Титан Арена") и сфера услуг (гостиница "Двина", ТК "Малые Карелы").

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Так, с 1990 по 2000 год он был генеральным директором ООО ПКП "Титан", также с 1997 по 2000 год занимал должность генерального директора ОАО "Архбум" и с 1996 по 2004 год возглавлял Совет директоров ОАО "Архангельский ЦБК", одновременно занимая пост президента группы компаний "Титан". Кроме того, с 2000 года он работал на должности заместителя председателя Наблюдательного Совета ПАО "Киевский картонно-бумажный комбинат", полномочного представителя высшего руководства АО "Киевский картонно-бумажный комбинат" и советника генерального директора ПАО "Киевский картонно-бумажный комбинат". Кроме того, в феврале 2001 г на основании приказа министра обороны РФ Владимир Крупчак стал полковником Российской армии.

Крупчак был депутатом Государственной думы РФ и членом партии "Единая Россия". В декабре 2007 года он получил украинское гражданство.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали группу лиц, которые за 17 млн долл. пытались похитить и переправить в Россию бизнесмена, который уехал в Украину из-за преследования российскими властями.