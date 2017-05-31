Трагедия в Харькове: двухлетний мальчик утонул в бассейне развлекательного заведения (фото)

В Харькове полиция начала расследование по факту смерти двухлетнего мальчика в бассейне развлекательного заведения в Шевченковском районе города.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции вчера, 30 мая, около 18:00.

Читайте такжеВ Кременчуге, спасая свою собаку, утонул рыбак

По сведениям полиции, ребенок упал в бассейн, расположенный на территории одного из развлекательных заведений. Несмотря на усилия врачей, мальчик умер. По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Было осмотрено место происшествия, опрошены свидетели и мать ребенка.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (убийство), ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 5 мая в гидропарке утонул 19-летний студент-иностранец.