В Харькове в гидропарке утонул студент-иностранец
10:29, 05 мая 2017Происшествия
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Парень был гражданином Индии.
Юноша был студентом первого курса одного из вузов Харькова / из открытых источников
В Харькове в гидропарке утонул 19-летний студент-иностранец. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.
Отмечается, что парень был гражданином Индии и учился на 1-м курсе одного из харьковски х вузов.
Согласно сообщению, несчастный случай произошел вчера вечером на Журавлевском пляже. Парень пришел с однокурсниками на пляж купаться. Другие подробности инцидента сейчас устанавливают.
"Данный факт зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений", - отметили в полиции.
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