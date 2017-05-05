В Харькове в гидропарке утонул студент-иностранец

В Харькове в гидропарке утонул 19-летний студент-иностранец. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

Отмечается, что парень был гражданином Индии и учился на 1-м курсе одного из харьковски х вузов.

Согласно сообщению, несчастный случай произошел вчера вечером на Журавлевском пляже. Парень пришел с однокурсниками на пляж купаться. Другие подробности инцидента сейчас устанавливают.

"Данный факт зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений", - отметили в полиции.