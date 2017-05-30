В Киеве легковушка протаранила маршрутку: более 10 пострадавших (фото)
15:49, 30 мая 2017Происшествия
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На месте работают восемь бригад скорой помощи.
ДТП в Киеве / фото: dtp.kiev.ua
В Киеве более 10 человек пострадали в результате столкновения «Ауди» и маршрутки.Читайте такжеНочью в Киеве на Харьковской площади водитель Лексуса сбил трех человек и скрылся (фото)
ДТП с маршруткой в Киеве / фото: dtp.kiev.ua
ДТП в Киеве / фото: dtp.kiev.ua
Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, авария произошла возле площади Шевченко, «водитель «Ауди» на еврономерах на высокой скорости протаранил маршрутку с людьми на пешеходном переходе».
Более 10 человек пострадали. На месте работают восемь бригад скорой помощи.
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