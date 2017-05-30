В Киеве легковушка протаранила маршрутку: более 10 пострадавших (фото)

В Киеве более 10 человек пострадали в результате столкновения «Ауди» и маршрутки.Читайте такжеНочью в Киеве на Харьковской площади водитель Лексуса сбил трех человек и скрылся (фото)

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, авария произошла возле площади Шевченко, «водитель «Ауди» на еврономерах на высокой скорости протаранил маршрутку с людьми на пешеходном переходе».

Более 10 человек пострадали. На месте работают восемь бригад скорой помощи.