Полиция задержала вора маршрутки в Киеве, преступника ранее освободили по "закону Савченко"

Полицейские задержали мужчину, который в начале марта похитил в Киеве маршрутку.

Об этом в Twitter сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

Он отметил, что злоумышленника, который как оказалось был освобожден по "закону Савченко", задержали в Фастове.

«Злоумышленника, который угнал маршрутку в Киеве, полиция задержала сегодня в Фастове. 29-летний житель Киевской области освободился по «закону Савченко», - написал Князев.

Злоумышленника, который угнал маршрутку в Киеве, #полиция задержала сегодня в Фастове. 29-летний житель Киевской области уволился по #законСавченкоpic.twitter.com/dbj65RTBwQ — Сергей Князев (@knyazevsergii) 27 марта 2017 г.

Напомним, 2 марта, в Днепровском районе столицы мужчина угнал маршрутку и применил оружие. По данным полиции, он скрывался в частном секторе. Со слов свидетелей и очевидцев составлен его фоторобот: возраст 35-40 лет, рост 175-180 см, круглое лицо, темные брови, большие темные глаза, средний нос, полные губы, среднее спортивное телосложение. Одет в «песочный» камуфляж, темную куртку и темную шапку.