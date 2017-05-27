На Хмельнитчине столкнулись два поезда: шесть человек травмированы

10:17, 27 мая 2017
Происшествия
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Пассажирский поезд “Киев — Каменец-Подольский” (№139) допустил столкновение с грузовым поездом, который стоял на станции.

Травмы получили 6 человек, из них трое детей / фото hm.npu.gov.ua

Сегодня около 7.00 в Хмельницкой области столкнулись два поезда.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник пресс-службы полиции Хмельницкой области Инна Глега, столкновение произошло на железнодорожной станции Негин Каменец-Подольского района.

Пассажирский поезд "Киев - Каменец-Подольский" (№139) столкнулся с грузовым поездом, который стоял на станции.

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В результате столкновения травмы получили 6 человек, из них трое детей. У одной из пострадавших - перелом ноги.

Глега добавила, что в пассажирском поезде находилось много детей, которые ехали на экскурсию в Каменец-Подольский. При этом травм, которые бы угрожали их жизни, не обнаружено.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #Столкновение поездов в Хмельницкой области#Хмельницкая полиция