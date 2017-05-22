Под Харьковом мужчина попал под поезд: ему отрезало ноги

Под Харьковом 33-летний житель поселка Слатино попал под поезд, передает полиция области.

"Установлено, что на расстоянии 200 метров от станции «Дергачи» электропоездом сообщением «Казачья Лопань-Харьков» был травмирован 33-летний житель поселка Слатино. Пострадавшего с травматической ампутацией ног госпитализировали", - сказано в сообщении.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Движение поездов останавливали на 50 минут. Проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, в Греции сошел с рельсов пассажирский поезд.