По предварительным данным, в ДТП в России погибли шестеро украинцев – консул

Консул Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Виктор Лавриненко заявляет, что, по предварительным данным, в ДТП в Новгородской области РФ погибли шестеро граждан Украины.

Об этом он сказал УНИАН, комментируя соответствующую информацию российских СМИ.

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"Эта информация пока, к сожалению, подтверждается, выясняются обстоятельства, ситуация. Наша бригада очень активно занимается этим вопросом. По тем данным, которые у нас есть, она (информация в СМИ о шести погибших гражданах Украины – УНИАН) подтверждается. Окончательно мы сможем убедиться, когда приедем на место", - заявил он.

Как сообщают российские СМИ, в Новгородской области РФ в результате столкновения минивэна и грузовика погибли шестеро граждан Украины.