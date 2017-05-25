Расстрел байкера в Киеве: полиция подозревает вице-чемпиона мира по сумо (фото)

В убийстве мотоциклиста в Киеве полиция подозревает вице-чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрия Слепченко. Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на свои источники.

В городе объявлен план-перехват. По уточненным данным, правоохранители ищут автомобиль Seat Leon белого цвета.

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Как сообщала полиция, 24 мая в Киеве на Харьковском шоссе во время движения расстреляли мотоциклиста. Правоохранители установили, что потерпевший ехал на мотоцикле, во время движения в него несколько раз выстрелили из автомобиля. Байкер проехал несколько метров и упал.

На место происшествия вызвали "скорую помощь", но потерпевший скончался от полученных огнестрельных ранений.

Как отмечает издание dtp.kiev.ua, в совершении преступления подозревается Дмитрий Слепченко 1987 года рождения.