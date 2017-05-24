Во Львове задержанный сутенер оказался одним из руководителей "Укроборонпрома"

Во Львове работники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины совместно с оперативниками Нацполиции области 23 мая задержали подозреваемого в организации незаконной деятельности в одном из львовских ночных клубов, где девушки оказывали клиентам платные сексуальные услуги.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Нацполиции области, в октябре прошлого года правоохранители разоблачили в противоправной деятельности работников двух ночных клубов в Львове и Харькове, в которых девушки-работницы, студентки в возрасте от 18 до 23 лет, оказывали клиентам платные сексуальные услуги.

Следователи сообщили восьмерым лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

«Шестерым членам организованной преступной группы, которые занимались сутенерством и вовлечением молодых девушек в занятие проституцией, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, еще одному - домашний арест, а двое организаторов преступного «бизнеса» скрывались от правоохранителей и были объявлены в розыск. Один из них – 46-летний львовянин, был задержан, вчера, 23 мая, суд избрал для него меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога», - рассказал начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины Артем Крищенко.

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Нацполиции области, организатором преступной группы, которая занималась сутенерством, оказался директор предприятия «Укроборонпрома» ГП «Львовский завод ЛОРТА». Правоохранители подозревают его в организации деятельности клубов «Какаду» во Львове, где посетителям предоставляли сексуальные услуги.