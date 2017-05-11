На Житомирщине полицейский "крышевал" проституцию

На Житомирщине сегодня, 11 мая, сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили оперуполномоченного внутренней безопасности Нацполиции Житомирщины в «крышевании» проституции. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-группы СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

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По ее словам, правоохранители установили, что капитан полиции предлагал житомирским проституткам защита от уголовной и административной ответственности. Злоумышленник гарантировал женщинам «спокойную работу под его крышей» за еженедельное вознаграждение. Для получения денег он привлек посредника.

Оперативники спецслужбы задокументировали пять фактов получения сообщниками денег.

Правоохранители задержали 11 мая обоих злоумышленников согласно ст. 208 (задержание уполномоченным служебным лицом подозреваемого в совершении преступления) Уголовного процессуального кодекса Украины в центре Житомира после передачи очередной суммы денег.

"Точная сумма взятки, которую получил злоумышленник за "крышевание" проституции, не уточняется, поскольку, по мнению СБУ, в данном случае важна не сумма взятки, а то, что правоохранитель "крышевал проституцию и наладил преступную схему",- уточнила Мартынюк.

В настоящее время происходят обыски в служебном кабинете капитана, а также в местах проживания его и его посредника. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ( приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.