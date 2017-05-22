В Киеве на детской площадке нашли гранату (видео)

В Киеве на детской площадке нашли гранату. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на странице в Facebook.

Так, в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что на детской площадке на улице Телиги они заметили в песке подозрительное кольцо, а когда раскопали, увидели предмет, похожий на гранату. На место происшествия немедленно направили патрульную полицию, следственно-оперативную группу и взрывотехников.

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По приезду эксперты изъяли боевую гранату Ф-1 с запалом, которую направили на исследование. Работники полиции также осмотрели прилегающую территорию.

На данный момент устанавливаются лица, которые оставили опасный предмет на детской площадке. Открыто уголовное производство.

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Напомним, ранее в Киеве в жилом доме взорвалась граната, один человек пострадал.