В Харьковской области обрушилась часть моста через реку

В четверг, 18 мая, в Балаклейском районе Харьковской области произошло обрушение пешеходной части моста через р. Северский Донец.

Об этом говорится в отчете об оперативной обстановке на сайте Харьковской ОГА.

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"Балаклейский район, на автомобильной дороге общего пользования местного значения "Андреевка-Курган-Меловое" произошло обрушение пешеходной части моста через р. Северский Донец", - говорится в сообщении.

По результатам предварительного заключения специализированной организации, сооружение находится в аварийном состоянии. Движение перекрыто как для автомобильного транспорта, так и для пешеходов.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что мост был построен в 1962 году, его длина составляет 245 м.

Напомним, вечером 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский мостовой путепровод. Никто не пострадал. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, по заключению специалистов, причиной обрушения конструкций моста стала коррозия бетона консоли. Кличко поручил проверить все киевские путепроводы и определиться по их дальнейшей эксплуатации. 28 февраля движение по мосту с ограничениями было восстановлено.