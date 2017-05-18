В Киевсовете активисты подрались с правоохранителями, задержаны семь человек

Сегодня во время заседания группа лиц пыталась попасть в сессионный зал, а затем устроила потасовку с сотрудниками полиции охраны, которые несли там службу. Вследствие этого двое правоохранителей получили телесные повреждения, еще у трех повреждена форменная одежда, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Читайте такжеВ Николаеве жестоко избили депутата, ему наложили 20 швов на лицо (видео)

В результате в Шевченковское управление полиции для выяснения обстоятельств доставили семерых мужчин.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая задокументировала произошедшее. Сведения внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений и начато уголовные производства по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям каждого участника.