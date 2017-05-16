В Одессе лидер местного "Автомайдана" избил чиновника ОГА – полиция

В Одессе лидер общественной организации «Автомайдан Одесса» Евгений Резвушкин избил чиновника Одесской областной государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, вечером 15 мая в полицию обратился руководитель одного из управлений Одесской областной государственной администрации с заявлением о том, что малоизвестный мужчина нанес ему телесные повреждения.

«Сегодня на территории управления, во время проведения открытого для общественности мероприятия, чиновник узнал своего обидчика и вызвал полицию. Им оказался лидер одной из общественных организаций города», - сообщили в отделе.

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Отмечается, что подозреваемый является фигурантом ряда уголовных производств - по ст.ст.296 (хулиганство), 125 (умышленное легкое телесное повреждение), 171 (препятствование законной деятельности журналистов) УК Украины и дважды привлекался к административной ответственности по ст.ст. 173, 126 КУоАП.

Для установления обстоятельств происшествия общественный активист доставлен в Хмельницкое отделение полиции для дачи объяснений по делу. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Проверка продолжается.

По словам советника начальника ГУ НП в области Руслана Форостяка, во вторник, 16 мая, во время заседания общественного совета Облавтодора, которое проходило в Одессе, был задержан лидер «Автомайдан Одесса» Евгений Резвушкин и еще два человека.

«По заявлению руководителя одного из районных отделов государственного учреждения известный активист Евгений Резвушкин и еще два человека общественной организации «Автомайдан Одесса» доставлены в Хмельницкое отделение полиции, где ведутся следственные действия», - отметил Форостяк.