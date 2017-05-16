В Николаеве жестоко избили депутата, ему наложили 20 швов на лицо (видео)

В Николаеве полиция начала расследование по факту нападения неизвестных злоумышленников на депутата Николаевского городского совета Вячеслава Апанасенко (фракция "Самопомич"), которое произошло вечером 15 мая. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции области, депутат получил травмы головы и туловища.

"Предварительно, двое неизвестных нанесли потерпевшему повреждения неустановленным предметом", - уточнили в полиции.

Уголовное производство начато по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

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На официальном сайте городского совета депутаты осудили нападение на своего коллегу и потребовали от правоохранительных органов срочного расследования.

При этом местные СМИ сообщают, что Апанасенко уже прооперирован – депутату зашили раны на голове и лице.

Местное издание Новости-N сообщило, что в результате нападения Апанасенко получил черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Самым серьезным повреждением у депутата стала рана лица, на которую наложили около 20 швов.

Как сообщал УНИАН, в Сумах прокуратура квалифицировала нападение на депутата Сумского городского совета от партии "Батькивщина" Вячеслава Калиниченко как незаконченное покушение на умышленное убийство, совершенное группой лиц.