Драка со стрельбой в Одессе: фигурант дела о трагедии 2 мая сломал нос полицейскому (видео)

В Одессе возле жилого массива "Радужный" произошла драка, в результате которой пострадал полицейский. Об этом сообщает Думская.

Как рассказали очевидцы происшествия, они натравили своего пса на другую собаку, что не понравилось хозяину последней (по другой версии, конфликт вспыхнул из-за неправильно припаркованной машины). Позже в ход пошли биты и газовые баллончики. При этом пострадал патрульный полицейский, пытавшийся разнять дерущихся. Ему сломали нос.

По данным издания, среди участников драки был фигурант дела 2 мая, «общественник» Сергей Ходияк. Именно его друзья гуляли с собакой и затеяли потасовку. Услышав шум драки, Ходияк прибежал на помощь соратникам, а потом вместе с ними напал на полицейских и нанес телесные повреждения правоохранителю.

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"Ходияк (он очень пьян) задержан вместе с другими и доставлен в Киевский отдел полиции. Открыто уголовное производство. Сергея Ходияка обвиняют в умышленном убийстве, покушении на убийство сотрудников правоохранительных органов и нанесении телесных повреждений 2 мая 2014 год. Меры пресечения у активиста нет. Суд по его делу никак не может начаться из-за прессинга со стороны соратников обвиняемого", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы патрульной полиции, у их сотрудника — перелом костей носа со смещением. Он госпитализирован. Открыто уголовное производство по 345 статье УК - насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Конфликт, рассказали в полиции, вспыхнул между автолюбителем и тремя молодыми мужчинами, выгуливавшими собаку. Во время словесной перепалки первый выхватил деревянную дубинку и начал угрожать оппонентам. Те не испугались и напали на него. Когда прибыла полиция, участники драки начали оказывать сопротивление.

Как сообщал УНИАН, ранее ночью в центре Одессы 50 человек устроили драку.