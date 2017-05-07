Ночью в центре Одессы 50 человек устроили драку (видео)

В ночь на 7 мая в центре Одессы произошла массовая драка.

Как сообщили УНИАН очевидцы, инцидент возник на ярмарке на улице Дерибасовской.

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По словам свидетелей происшествия, «выяснять между собой отношения» стали представители двух различных компаний.

«Один из отдыхавших зашвырнул стулом в другого парня. Завязалась потасовка, а затем – откровенная драка», - сообщили очевидцы.

Также сообщается, что участники конфликта, которых было порядка 50 человек, перемещались на Греческую площадь (она – за углом от Дерибасовской – УНИАН), затем - на перекресток Дерибасовской и Екатерининской улиц.

На место происшествия прибыли сотрудники охранного агентства. Со слов очевидцев, «охранникам» пришлось применять слезоточивый газ.

В патрульной полиции подтвердили факт массовой драки, уточнив, что на место выезжали сотрудники спецподразделения «Ягуар». По предварительным данным, зачинщики конфликта задержаны.

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области инцидент пока не комментируют.