В Харькове в результате лобового столкновения перевернулся автомобиль

В Харькове сегодня днем на пр. Льва Ландау произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один автомобиль перевернулся. Об этом сообщает 057.ua.

Читайте такжеНа Львовщине в ДТП попали три автомобиля

Столкнулись Volkswagen и Daewoo Lanos. По словам водителя Volkswagen, он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. На встречке, произошло лобовое столкновение с авто мобилем "Део Ланос". Тот вылетел на обочину, а Volkswagen перевернулся и упал на крышу, рассказали в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

"В результате ДТП пострадал водитель "Део Ланос". Чтобы достать человека из машины, пришлось вызвать спасателей, которые вырезали водителя из авто. После, мужчину забрала "скорая". Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют, как произошло ДТП и как переворачивался автомобиль", - рассказала спикер патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.

Напомним, 25 апреля автобус со школьниками и автомобиль Renault Logan столкнулись на ул.Галана, 5 в Харькове, напротив входа в поликлинику областной больницы.