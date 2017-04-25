В центре Харькова автобус с 20 детьми попал в ДТП (фото)
18:25, 25 апреля 2017Происшествия
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В автобусе находится около 20 детей в возрасте 8-9 лет.
На дверях автомобиля - небольшая царапина / Алексей Грищенко, Марина Шевченко
Автобус со школьниками и автомобиль Renault Logan столкнулись на ул.Галана, 5 в Харькове, напротив входа в поликлинику областной больницы сегодня, 25 апреля, в 13.10.
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Об этом сообщает sq.com.ua.
На дверях автомобиля - небольшая царапина, а также оторвано зеркало. Других повреждений на транспортных средствах не видно.
В автобусе находится около 20 детей в возрасте 8-9 лет. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
На месте работают сотрудники патрульной полиции.
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