В Харькове трамвай сошел с рельсов: вагон развернуло вокруг своей оси (фото, видео)
11:10, 25 апреля 2017Происшествия
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В аварии никто не пострадал, движение быстро восстановили.
В Харькове трамвай сошел с рельсов в районе станции метро "Спортивная". Об этом сообщает 057.ua.
На место тут же выехала спецтехника, чтобы убрать вагон с проезжей части, чтобы он не мешал движению. Очевидцы в соцсетях отмечают, что вагон развернуло вокруг своей оси и он почти полностью "улетел" с рельсов.
В аварии никто не пострадал, движение быстро восстановили.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее в Запорожье на остановке загорелся трамвай с пассажирами.
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