В Харькове трамвай сошел с рельсов: вагон развернуло вокруг своей оси (фото, видео)

В Харькове трамвай сошел с рельсов в районе станции метро "Спортивная". Об этом сообщает 057.ua.

На место тут же выехала спецтехника, чтобы убрать вагон с проезжей части, чтобы он не мешал движению. Очевидцы в соцсетях отмечают, что вагон развернуло вокруг своей оси и он почти полностью "улетел" с рельсов.

В аварии никто не пострадал, движение быстро восстановили.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее в Запорожье на остановке загорелся трамвай с пассажирами.