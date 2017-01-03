В австралийской тюрьме 77-летний заключенный убил сокамерника тостером

Как сообщило руководство тюрьмы, находящейся недалеко от Сиднея, отбывающий пожизненное заключение Джон Уолш использовал как орудие убийства тостер, передает Русская служба Би-би-си.

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В заявлении также отмечается, что это обычная практика для австралийских тюрем содержать заключенных по двое в камере.

Свое пожизненное заключение он получил в 2008 году за убийство жены и двоих внуков - пяти и семи лет.