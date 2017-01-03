В австралийской тюрьме 77-летний заключенный убил сокамерника тостером
17:11, 03 января 2017Мир
1014 0
Неоднократно осужденный за убийства 77-летний австралиец обвиняется в убийстве своего 71-летнего сокамерника.
Иллюстрация / REUTERS
Как сообщило руководство тюрьмы, находящейся недалеко от Сиднея, отбывающий пожизненное заключение Джон Уолш использовал как орудие убийства тостер, передает Русская служба Би-би-си.
Читайте такжеТюремный бунт в Бразилии: более 50 человек убиты
В заявлении также отмечается, что это обычная практика для австралийских тюрем содержать заключенных по двое в камере.
Свое пожизненное заключение он получил в 2008 году за убийство жены и двоих внуков - пяти и семи лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter