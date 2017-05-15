В сети появилось видео обрушения здания колледжа на Прикарпатье

В Коломые Ивано-Франковской области в понедельник, 15 мая, обвалился фасад и перекрытия корпуса Экономико-правового колледжа Киевского национального торгово-экономического университета. Видеозапись с места происшествия очевидцы выложили на странице "Моя Коломыя" в соцсети ВКонтакте.

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Как пишет "Апостроф", сотрудники учебного заведения незадолго до обвала увидели, что пенопласт на стенах здания начал деформироваться и вздуваться, также был слышен треск. После этого было принято решение включить сирену и эвакуировать людей из здания колледжа.

Ранее УНИАН сообщал, что во время обвала разрушена фасадная стена на площади около 80 кв. м и перекрытия здания с четвертого по первый этажи учебного корпуса колледжа.

На момент начала разрушения на первом этаже в помещении столовой находились около 20 человек, их вывели на улицу. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.