На Прикарпатье обрушился корпус колледжа (фото)

На Прикарпатье в городе Коломыя обвалился корпус Коломыйского экономико-правового колледжа Киевского национального торгово-экономического университета, пишет Kurs.

Сообщается, что работники услышали треск и заметили, что деформируется пенопласт на стенах. Тогда включили сирену и срочно эвакуировали учеников и персонал.

На месте работают две бригады спасателей. Очевидцы и спасатели сообщают, что пострадавших нет.