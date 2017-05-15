На Прикарпатье обрушился корпус колледжа (фото)

15:29, 15 мая 2017
Происшествия
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Спасатели сообщают, что пострадавших нет.

Обвалился трехэтажный корпус колледжа / kurs.if.ua

На Прикарпатье в городе Коломыя обвалился корпус Коломыйского экономико-правового колледжа Киевского национального торгово-экономического университета, пишет Kurs.

kurs.if.ua

Сообщается, что работники услышали треск и заметили, что деформируется пенопласт на стенах. Тогда включили сирену и срочно эвакуировали учеников и персонал.

kurs.if.ua

На месте работают две бригады спасателей. Очевидцы и спасатели сообщают, что пострадавших нет.

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Теги: #обвал колледжа в Коломые