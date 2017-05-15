В центре Киева произошло ДТП при участии работника НАБУ (фото)

Работник Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Алексей Довгий сбил в Подольском районе столицы памятник и въехал в микроавтобус. Об этом сообщает "Автомайдан" в Facebook.

"По данным видеокамер посольства, на Подоле джип Лексус госномер АА9777ВЕ сделал эпическую аварию: вылетев на тротуар, снес памятник с довоенным трактором напротив ресторана "Самогон" и врезался через 60 метров в микроавтобус", - говорится в сообщении.

Автомайдановцы отметили, что случайно оказались на месте происшествия.

"И здесь целая последовательность указывает на причастность госслужащего. Моментально были сняты номера с джипа (НЕ полицией), какой-то непонятний таксист в кулек начал доставать документы из джипа .. в 7.00 водителю джипа Довгому Алексею Анатольевичу 12.02.1991 г.р. стало плохо и его отвезли в больницу", - говорится в сообщении.

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"Автомайдан" подчеркивает, что простой запрос в Гугл выдает декларацию работника НАБУ с именем и датой рождения такими же, как на удостоверении водителя виновника ДТП.