Во Львовской области пограничник помешал беременной женщине повеситься

11 мая возле пункта пропуска «Краковец» на польско-украинской границе беременная местная жительница пыталась свести счеты с жизнью. Ее вовремя заметил пограничник и спас жизнь, передает Zaxid.net.

Как рассказали в пресс-службе Мостиского пограничного отряда, участковый инспектор пограничной службы во время патрулирования на участке ответственности увидел, как женщина пытается повеситься.

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«Пограничник немедленно подбежал к самоубийце, которая почти потеряла сознание, самостоятельно снял ее с дерева и начал оказывать первую медицинскую помощь», ― рассказали в пресс-службе.

Далее военнослужащий вызвал скорую помощь. Медики осмотрели женщину и заверили, что угрозы ее жизни нет, однако ее забрали в больницу. Самоубийца рассказала, что находится уже на пятом месяце беременности.

ГПСУ пообещала, что за добрый поступок наградит пограничника.